‘Güvenli İnternet, Gerçek Özgürlük ERASMUS Projesi’ Kayseri’de başladı

Hacı Mustafa Gazioğlu Orta Okulu’nun proje ortağı olduğu, “Güvenli İnternet, Gerçek Özgürlük” isimli ERASMUS Projesi’nin Kayseri ayağı başladı.

Milli Eğitim İl Müdür Yardımcıları Şemun Akman ve Osman Karaca, Melikgazi Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Hacı Mustafa Gazioğlu Orta Okulu Müdürü Mustafa Gürbüz ve Proje Koordinatörü Ahmet Şahin’in açılışına katıldığı projenin Kayseri ayağına proje ortağı ülkelerden 14 öğretmen ve 16 öğrenci katıldı.

Proje kapsamında Bulgaristan, Romanya, İtalya ve Macaristan’dan sonra Kayseri’de aktiviteler devam ediyor. Nisan ve Mayıs aylarında ise Litvanya ile Polonya’da proje çalışmaları Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu’nun katılımı ile devam edecek. Proje Koordinatörü Ahmet Şahin, 20 Kasım’a kadar sürecek olan Kayseri etabında hem projenin devamı, hem de Kayseri’nin tanıtımının sağlanacağını söyledi.

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