Jandarmanın arama yaptığı evde 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir ikamette yapılan aramalarda 3 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı’nın il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yaptığı çalışmalarda, İ.A. isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucu 3 bin adet captagon uyuşturucu hap ve 10 gram Afgan macunu ele geçirildi.



Materyallere ekipler tarafından el konulurken, İ.A. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.