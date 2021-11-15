Kayseri OSB Başkanı Yibur'un acı günü

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur kayınvalidesi İkbal Yulu’yu kaybetti.

İkbal Yulu’nun cenazesi Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazına MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri OSB Başkanı Murat Yibur’a görevi devreden Tahir Nursaçan, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alkan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Kayseri OSB yöneticileri, Yibur ve Yulu aileleri ile yakınları katıldı.

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