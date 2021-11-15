Balkan Şampiyonu’ndan Kabakcı’ya ziyaret

Yunanistan’da yapılan U15 Balkan Güreş Şampiyonasında 38 kg'da yarışan Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Abdulsamet Uçar şampiyon oldu.

Yunanistan İskeçe’de düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 38 kiloda mücadele eden Abdulsamet Uçar, Balkan Şampiyonu olarak ay yıldızlı Türk Bayrağı göndere çektirdi. Milli sporcu Abdulsamet Uçar, şampiyona dönüşünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret ederek, sevincini paylaştı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada; “Kayseri güreş branşında gerek ulusal gerekse de uluslararası müsabakalarda başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı sporcularımızdan Abdulsamet Uçar için daha bu başlangıç olduğunu düşünüyorum. İnşallah sporcumuzu önümüzdeki yıllarda Avrupa Şampiyonu, Dünya Şampiyonu olarak göreceğiz. Sporcumuzu ve antrenörleri Çağlar Kahraman ve Ömer Aytekin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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