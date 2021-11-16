Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın



Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda meydana geldi. Sazlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangını yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

2021-11-16 00:25:28



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