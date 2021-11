Kayseri Amatör Futbol Kayserigücü: 2- Esentepespor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Kayserigücü, rakibi Esentepspor’u 21 mağlup etti.

Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan zorlu doksan dakikada goller ilk yarıda atıldı. Rakibine 2 gol atan Kaysergücü 3 puanın sahibi oldu. Esentepespor ligde ilk mağlubiyetini alırken, Kayserigücü ise ligdeki ikinci galibiyetini aldı.



Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu x, Bekir Kahraman x, Nail Berkant Sarıkaya x

Kayserigücü: Ebubekir Kara xx, Çağlar Erdemci xx, Bekir Türkmen xxx, Mücahit Baykaldı xx, İnanç Albayrak xx, Hasan Can Okumuş xx, Mehmet Furkan Ağca xxx (Dk.84 Uğur Can Polat x), Mehmet Kahveci xxx, Muhammed Mustafa Aksoy xx, (Dk.84 Erkan Polat x), Aydemiz Yavuz xx (Dk.84 Mehmet Akpınar x), Muhammet Furkan Arslan xx (Dk.68 Okan Özdemir x)

Esentepespor: Numan Öztürk x, Adem Yönel xx, Erdem Demir xx, Canberk Yalçın xx, Fatih Atik xxx, Erkam Poyraz x (Dk.65 Ahmet Köksal x, Tahsin Eraslan xx, Bayram Çiçek xx, Muhammed Gazi Öztürk x (Dk.42 Hüsamettin Sünger xx), Muhammed Enes Öztürk xx, Hüseyin Can Uçar xx

Goller: Bekir Türkmen Dk.20, Mehmet Furkan Ağca Dk.24 (Kayserigücü), Fatih Atik Dk.27 (penaltı) (Esentepespor)

