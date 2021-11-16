Kayseri Amatör Futbol: Talas Anayurt: 5 - Gültepespor: 3

Yeni nesli 150 bin TL zam ile geldi

Caninin evi de şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Süper Amatör küme maçında Talas Anayurt, rakibi Gültepespor'u 53 yendi. 1 kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puanı Talas Anayurt aldı.



Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Bekir Kahraman xx, Hacı Güverti xx

Talas Anayurtspor: Baykal Altay xx, Yaşar Alak xx, Hakan Yılmaz xx, Beki Böke xx, Cengiz Çay xxx, Mustafa Ekinci xx, Zafer Subatan xx, (Dk.70 Metin Yılmaz xxx) Emrecan Tepedaş xxx, Mevlüt Yılmaz xxx, Semih Can Gül xx

Gültepespor: H.Anıl Tekin x, Erdem Temir x, Mustafa Aydın x, Mesut Yılmaz x, Hüseyin Saltık xx, Ünal Narinç x, Yunus Emre Altınalana xx, Şahin Boz x, Muhammed Turp xx, Ömer Bozkuş x

Goller: Metin Yılmaz (2), Emre Can Tepedaş (2), Mevlüt Yılmaz (Talas Anayurtspor), Yunus Emre Altınalana, Muhammed Turp (2) (Gültepespor)

Kırmızı Kart: Yaşar Alak (Talas Anayurtspor),

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.