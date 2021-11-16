Kayseri Süper Amatör Küme 4. hafta maç programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında oynanacak olan 4.hafta maç programı belli oldu.
İlk 3.haftası geride kalan Süper Amatör Küme’de 4.hafta heyecanı Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Cumartesi 3 karşılaşma ile başlayacak olan 4.hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan 7 karşılaşma ile devam edecek. Kayseri Süper Amatör Küme’de 4. Hafta maç programı şu şekilde;
20 Kasım Cumartesi Argıncık 1 Nolu Saha
12.00 Kayseri GençlerbirliğiTomarza Belediyespor
20 Kasım Cumartesi Argıncık 2 Nolu Saha
14.00 Kocasinan ÜlküsporSanayi Esnafspor
20 Kasım Cumartesi Organize Sanayi Stadı
15.00 OSB AtletiksporGültepespor
21 Kasım Pazar Argıncık 1 Nolu Saha
12.00 Kayseri ŞekersporAmarat Gençlik
14.00 Talas AnayurtsporÖzvatan Gençlikspor
21 Kasım Pazar Argıncık 2 Nolu Saha
15.00 Kayseri YolsporKayseri Yavuzspor
21 Kasım Pazar Vali Muammer Güler Stadı
10.00 EsentepesporReşadiye Gençlikspor
12.00 BuğdaylısporErciyes Esen Makinaspor
14.00 Kocasinan ŞimşeksporKayserigücü FK
21 Kasım Pazar Başakpınar Stadı
14.00 Başakpınar BelediyesporHacılar Erciyesspor
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