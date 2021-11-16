Kayseri Süper Amatör Küme 4. hafta maç programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında oynanacak olan 4.hafta maç programı belli oldu.

İlk 3.haftası geride kalan Süper Amatör Küme’de 4.hafta heyecanı Cumartesi ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Cumartesi 3 karşılaşma ile başlayacak olan 4.hafta heyecanı Pazar günü oynanacak olan 7 karşılaşma ile devam edecek. Kayseri Süper Amatör Küme’de 4. Hafta maç programı şu şekilde;



20 Kasım Cumartesi Argıncık 1 Nolu Saha

12.00 Kayseri GençlerbirliğiTomarza Belediyespor

20 Kasım Cumartesi Argıncık 2 Nolu Saha

14.00 Kocasinan ÜlküsporSanayi Esnafspor

20 Kasım Cumartesi Organize Sanayi Stadı

15.00 OSB AtletiksporGültepespor

21 Kasım Pazar Argıncık 1 Nolu Saha

12.00 Kayseri ŞekersporAmarat Gençlik

14.00 Talas AnayurtsporÖzvatan Gençlikspor

21 Kasım Pazar Argıncık 2 Nolu Saha

15.00 Kayseri YolsporKayseri Yavuzspor

21 Kasım Pazar Vali Muammer Güler Stadı

10.00 EsentepesporReşadiye Gençlikspor

12.00 BuğdaylısporErciyes Esen Makinaspor

14.00 Kocasinan ŞimşeksporKayserigücü FK

21 Kasım Pazar Başakpınar Stadı

14.00 Başakpınar BelediyesporHacılar Erciyesspor

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