Kayseri Şekerspor deplasmandan 3 puanla döndü

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Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kayseri Şekerspor, ligin 3.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 41 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor yoluna doludizgin devam ediyor. YeşilBeyazlılar ligin 3.haftasında Özvatan İlçe Stadı'nda oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor’u 41’lık sonuçla geçerek 3’de 3 yaptı.

Ligde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet elde eden yeşil beyazlılar 9 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. Yeşil beyazlılar ligin 4.haftasında Pazar günü Amaratspor ile karşı karşıya gelecek.

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