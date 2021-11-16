Hikmet Karaman: "Göztepe maçını kayıpsız geçmeliyiz"

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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Göztepe maçını kayıpsız geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yaptığı açıklamada ligde fazla şans veremedikleri oyuncuların son durumu gördüğünü söyledi. Takım oyuncularının güçlü ve eksik yönlerini daha iyi tespit ettiklerinin altını çizen Karaman, Göztepe maçı öncesinde pür dikkat hazırlandıklarını söyledi. Son 2 maçtan 4 puan çıkardıklarını hatırlatan Karaman, "Göztepe maçı son derece önemli. Ligde üst sıralara çıkmak adına muhakkak kazanmamız gereken bir maç. Önümüzde bir hafta var. çok iyi hazırlanıp sahamızdaki bu maçı 3 puanla noktalamak istiyoruz" dedi.

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