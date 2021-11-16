Kayserispor'un kupa maçı 1 Aralık’ta

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Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Iğdırspor ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, Kadir Has Stadı'ndaki bu maça 1 Aralık Çarşamba günü çıkacak.

Kayserispor ile Iğdırspor arasında oynanacak kupa maçı 19.00’da başlayacak.

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