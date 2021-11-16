Talasgücü 3’de 3 yaptı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, ligde oynadığı 3 maçını kazanarak kayıpsız ilerliyor.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna namağlup devam ediyor. Ligde geride kalan 3.hafta sonunda 3 galibiyet alarak 9 puan liderlik koltuğunda oturan Talasgücü Belediyespor’da keyifler yerinde. Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve hedefi doğrultusunda ilerleyen sarı lacivertliler ligin 4.haftasında evinde Nevşehir ekibi Suvermez Kapadokyaspor’u konuk edecek. Suvermez Kapadokyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde sürdüren Talasgücü Belediyespor’da tek hedef 3 puan. Talasgücü Belediyespor’un ilk üç maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

Abdulvahabi Gazispor 04 Talasgücü Belediyespor

Talasgücü Belediyespor 10 Develispor

Andırın Yeşildağspor 07 Talasgücü Belediyespor

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