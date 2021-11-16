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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

İHA

Sultan Sazlığı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, yaklaşık 3 saatin ardından kontrol altına alındı.

100 dönüme yakın alan hasar gördü
Güneşin doğmasıyla birlikte Sultan Sazlığı'ndaki hasar havadan görüntülendi. Yaklaşık 100 dönüme yakın alanda etkili olan yangında yürüyüş yolu da hasar gördü. Yangını söndürme çalışmalarına katılan Atalay Atasoy; "Dün akşam 20.3021.00 arası yangından haberdar olduk. Milli parklar personeli ve jandarmaya haber verildi. Köylülerin de gelmesiyle yangın kontrol altına alındı. Bu kadar büyük bir yangına rağmen az hasarla atlatıldığı için mutluyuz. Buraya gelen halka, milli parklar personeline de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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