Şampiyon çiçeklerle karşılandı

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Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan Özge Yılmaz, memleketi Kayseri'de çiçeklerle karşılandı.

Belçika'nın Spa kentinde gerçekleştirilen Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele veren Özge Yılmaz ile Ece Haraç, çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Ay yıldızlı forma ile başarıya imza atan Özge Yılmaz, memleketi Kayseri'de çiçeklerle karşılandı. Erkilet havalanında kendisini bekleyen ailesinin ve arkadaşlarının sevgi seli ile karşılaşan Özge Yılmaz duygusal anlar yaşadı.

Belçika'nın Spa kentinde düzenlenen organizasyonda Özge YılmazEce Haraç çifti, finalde Sırp Sabina SurjanTijana Jokic ikilisiyle karşılaşmış, 20 geriye düştüğü müsabakayı 32 kazanarak Avrupa şampiyonu olmuştu.<

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