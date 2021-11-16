Talas’tan kırsala kar küreme tesviye bıçağı

İlklerin belediyesi Talas, bu kez kırsal mahallelere bambaşka bir hizmet götürdü. Yaklaşan kış mevsimi öncesi hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi bu kapsamda kırsal mahallelerde kar küremede kullanılmak üzere tesviye bıçakları hediye etti.

Mahalle muhtarlıklarına verilen ekipman ile büyük kar küreme araçlarının giremediği dar sokaklara girilerek etkin kış çalışmaları yürütülmesi hedefleniyor. Kırsal mahallelerin tamamına verilen tesviye bıçakları ile muhtarlıklar acil durumlara hazırlıklı hale getiriliyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmetle ayrıca kırsal mahallelerde imece kültürünün yeniden canlandırılması da hedefleniyor.



“TALAS, TALAS OLALI BÖYLE BAŞKAN GÖRMEDİ”

Konuyla ilgili memnuniyetlerini ifade eden Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım, Başkan Yalçın’ın kırsal mahallelere yönelik birçok hizmetinin bulunduğunu hatırlatarak bu hizmetlerin çok yönlü olduğunu belirtti. “Talas, Talas olalı böyle başkan görmedi” diyen Muhtar Yardım, “Mustafa Yalçın Başkan’a teşekkür ediyorum. Tarlada da var masada da var. Çiftçinin tohumunu da düşünüyor, evinin ekmeğini düşünüyor. Bugün de kar küreme aparatlarını teslim etti. Bu hizmet için ve mahallemize yapılan asfaltlardan ve ağaç dikimlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.



“BAŞKAN YALÇIN, KIRSALA SÜREKLİ DESTEK VERİYOR”

Daha sonra düşüncelerini dile getiren Kamber Mahalle Muhtarı Ömer Navruz da Başkan Yalçın’ın kırsala özel bir ilgi gösterdiğini kaydederek yapılan hizmetleri özetledi. Kırsalın sürekli destek aldığının altını çizen Muhtar Navruz şunları söyledi: “Kırsala gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ediyoruz. Yalnızca kar küreme makinesi değil, koyun yıkama makinesi, anıza ekim makinesi, koyun kırkma makinesi ve tohumlar gibi birçok destek veriyor. Mahallelerimiz birçok yönden sürekli destek alıyor. Teşekkür ediyoruz.”

Duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini ileten vatandaşlar da büyük makinelerin giremediği alanlara anında müdahale etmek için çok önemli olduğunu söyledi.

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