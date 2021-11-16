Büyükşehir'den kapsamlı 'coğrafi bilgi sistemleri' sunumu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, özel sektörde, akademik araştırmalarda, kamu kurumlarında ve vatandaşlar tarafından oldukça yoğun olarak kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile ilgili yazılım ve uygulamaların anlatıldığı kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Üniversite öğrencileri, Büyükşehir’in bu çalışmalarından çok memnun kaldıklarını söylediler.

Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleşen sunuma Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, Coğrafi Bilgi Sistemleri personelleri, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Eymen ve öğrenciler katıldı.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Fatih Hareket uygulamalarla ilgili detaylı, bilgilendirici bir sunum yaptı.

Yazılım ve uygulamalar ile ilgili yapılan sunumda, özel sektörde, akademik araştırmalarda, kamu kurumlarında ve vatandaşlar tarafından oldukça yoğun olarak kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne olan bu aşırı ilginin, CBS destekli birçok projenin kısa sürede hayata geçirilmesine neden olduğu ifade edildi.



BİR ÇOK MESLEK DALINDA KULLANILIYOR

Sunumda, CBS’nin sahip olduğu özellikleri itibariyle, konum bilgisiyle alakalı her türlü uygulamanın içerisinde yer aldığı vurgulanırken, özellikle, kentsel ve bölgesel planlama, kadastro, tarım, orman, peyzaj, jeoloji, savunma, kültür varlıkları, emniyet, turizm, arkeoloji, yerel yönetim, nüfus, eğitim, çevre, sağlık ve benzeri birçok uygulamalı meslek dalında CBS’nin önemli bir paydaş olarak kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Coğrafi Bilgi Sistemleri tarafından hazırlanan yazılımlardan da bahsedilirken, Web Üzerinden Harita Tabanlı Mülkiyet Sorgulama ve Kadastro Sorgulama, Mezarlık Bilgi Sistemi, AYKOME Bilgi Sistemi, UKOME Bilgi Sistemi, Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi, İtfaiye Bilgi Sistemi, Tarihi Eserler Bilgi Sistemi, Nöbetçi Eczane, Hukuk Bilgi Sistemi, Trafik Kazaları Bilgi Sistemi, Tapu Sorgulama Bilgi Sistemi, Drone ile Fotogrametrik Hava Fotoğrafı, Drone ile 360 Derece Panorama Kayseri gibi uygulamaların bu yazılımlardan bazıları olduğu bildirdi.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÇOK MEMNUN

Sunumda, CBS’nin her geçen gün daha farklı alanlarda kullanılmaya devam ettiği de anlatılırken, sunuma katılan üniversite öğrencileri kente gelmeden önce bu kadar kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bilmediklerini, Büyükşehir’in Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin uygulama ve yazılımlarından çok memnun kaldıklarını ifade etti.

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