Kayserispor'un mutlu günü

Kayserispor Medya Sorumlusu Kemal Onur Köroğlu, hayatını Psikolog Nazan Sondaç ile birleştirdi. Çiftçin nikah şahitliğini, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile Teknik Direktör Hikmet Karaman yaptı.



Kayserispor Medya Sorumlusu Kemal Onur Köroğlu ile Psikolog Nazan Sondaç düzenlenen nikah merasimi ile hayatlarını birleştirdi. Kocasinan Belediyesi açık hava nikah masasında gerçekleştirilen nikah törenine, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yöneticiler, Teknik Direktör Hikmet Karaman, işadamı Bülent Köroğlu ile gelin ve damadın yakınları katıldı. Nikah töreninde gelinin şahitliğini Hakan Sondaç ile İlknur Güvenç yaparken, damat Kemal Onur Köroğlu'nun şahitliğini ise Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile Kayserispor Teknik Direktör Hikmet Karaman yaptı.



Nikah töreni sonrasında aile cüzdanını Başkan Berna Gözbaşı, geline verip mutluluklar dilerken, Karaman'da çifti kutladı.

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