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TÜFAD Kayseri Şubesi’ne Nevşehir’den nezaket ziyareti

İHA

TÜFAD Kayseri Şubesi’ne Nevşehir’den nezaket ziyareti

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Nevşehir Şube Yönetimi, Kayseri Şubesi'ne nezaket ziyaretinde bulanarak yeni tesisleri için hayırlı olsun temennisinde bulundu.
TÜFAD Kayseri Şubesi’nin Hürriyet Yeniköy Mahallesi’nde bulunan Eğitim ve Sosyal Tesisleri’ne gelen Nevşehir Şube Başkanı Kenan Gerçeker ve yönetim kurulu üyelerini; Kayseri Şube Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Osman Yozgat ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Tesisleri gezen ve hayırlı olsun temennisinde bulunan NevşehirŞube Başkanı Kenan Gerçeker; “Böylesine güzel tesisleri hem antrenörlere hem de Türk sporuna kazandıran Kayseri Şube Başkanımız Osman Yozgat ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi. Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Nevşehir şubemizin ziyareti bizleri memnun etti. Kendileri ile görüş alışverişinde bulunduk. Son derece verimli bir ziyaret oldu. Kendilerine nazik hayırlı olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Tesisleri gezen Nevşehir şube başkanı ve yönetimi, günün anısına Osman Yozgat’a üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan saat hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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