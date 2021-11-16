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Erciyes Teknopark 2020 Yılı Performans Endeks Sıralamasında 7’inci Oldu

İHA

Erciyes Teknopark 2020 Yılı Performans Endeks Sıralamasında 7’inci Oldu

Erciyes Teknopark, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 2020 genel sıralamada 89 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında 7’inci oldu.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ArGe ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen projelerin sonunda ortaya konan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyuyla paylaşılması ve başarılı merkezlere ödül verilmesi amacıyla 8’inci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ArGe ve Tasarım Merkezleri Ödül Töreni düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan ve çok sayıda davetli katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, Erciyes Teknopark genel sıralamada Tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında 7.sırada yer aldı. 2020 Yılı Performans Endeksinde 89 teknopark arasında 7’nci sırada yer alan Erciyes Teknopark’ın başarısı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış şunları söyledi;
“Erciyes Teknopark Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonucunda, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen performans endeksini saymaz isek son 6 yıldır tüm Teknoparklar sıralamasında ilk 10’da yer alarak başarısının sürekliliğini kanıtlamıştır. Teknolojisini kendisi geliştiren bir ülke olabilmek için ekosistemin değerli aktörleri gibi Erciyes Teknopark olarak biz de çalışmalarımızı üzerine katma değer katarak her geçen gün daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bilimsel bilgiyi ticarileştirip katma değerli ürün ve teknolojilere dönüştürmek adına Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark birlikte önemli projeleri hayata geçirmektedir. Bünyesinde 260’dan fazla teknoloji tabanlı ArGe firması faaliyet gösteren Erciyes Teknopark’ta, bin 400’den fazla nitelikli personel çalışmakta ve 362 ArGe projesi aktif olarak yürütülmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar toplamda bin 613 ArGe Projesi ve 1 milyar TL’yi aşan ArGe cirosuna ulaşan Erciyes Teknopark, büyüyen Türkiye’nin teknoloji üssü olma yönünde emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. Ekosistemin gelişimine verdiğimiz desteklerin çıktılarını görmeye başladığımız ve yerli teknoloji geliştirmenin önemini anladığımız bu günlerde, Erciyes Üniversitesi olarak bugüne kadar Erciyes Teknopark ile beraber yürüttüğümüz ve desteklediğimiz çalışmaların sayısını artırarak Milli Ekonomiye daha çok katkı vermeye devam edeceğiz.”

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