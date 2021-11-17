Kayseri'de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı

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Caninin evi de şoke etti!

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi, Altan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin S., aralarında husumet bulunan komşuları Mehmet U. ile oğlu Ömer U'.nun evinin önüne gitti. İki komşu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Nurettin S., belinden çıkardığı tabancayla Mehmet U. ve Ömer U'.yu yaralarken, Mehmet U. da tüfekle Nurettin S'yi yaraladı Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-11-17 02:31:47



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