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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hikmet Karaman: "Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç"

İHA

Hikmet Karaman: "Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç"

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ederken, Teknik Direktör Hikmet Karaman, bu hafta oynayacakları Göztepe maçının önemine dikkat çekerek, "Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde hazırlıklarına devam eden sarıkırmızılılar, son antrenmanda eksik çalıştı. Ameliyat olmak için İspanya'ya giden Bernard Mensah antrenmana katılmazken, sakatlığı henüz geçmeyen Uğur Demirok ile hafif ağrıları bulunan Gustavo Campanharo takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca milli takımlarda bulunan Mario Gavranovic, Majid Hosseini ve Emre Demir de çalışmada yer almadı.

Hikmet Karaman: "Kolay maç yok"
Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Kolay maç yok ama bununla birlikte rakip analizlerde farklı faktörler ön plana çıkıyor. Göztepe evinde 6 karşılaşma oynamış. Bu karşılaşmaların 5’ini kaybetmiş. Deplasmanda da 6 karşılaşmanın 4’ünde puan almış. Bunların bir tanesi galibiyet 3 tanesi beraberlik. Yani iyi bir takım. İçeride zorluk çeken ama deplasmanlarda rahat oynayabilen bir takım. Biz de özellikle son haftaların hepsini ele alacak olursak yani deplasman, üst üste mağlubiyetimizin daha sonra iç sahada Karagümrük ve Fenerbahçe gibi çok önemli iki takımdan oyuncularımızın çıkarmış olduğu 4 puan ve şimdi evimizde 15 puanı 18 puan yapmamız ve bunun için bütün performansımızın hepsini vermemiz gereken, yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç. Burada yine taraftarlarımıza çok büyük bir görev düşüyor. Futbolcularımızın, şehrin takımı, şehrimizin takımı Kayserisporumuzun yanında olup, sonuna kadar takımla birlikte hem taraftarın hem takımın mücadele etmesi gerekiyor" dedi.

"Bu maç bizim için çok önemli"
Göztepe maçına mevcut kadronun en iyisi ile çıkmayı planladıklarını söyleyen Karaman, "Bu maç bizim için çok önemli. 18 puan eşiğine geldiğiniz zaman sıçrama yapabileceğin çok fazla maç var ama bize sıçramayı yaptırması gereken maç bu. Burada da taraftarlarımızdan, sizlerden oyuncularımıza destek istiyorum. Alnımızın akıyla bu maçı bitirelim. 18 puanı görelim ondan sonrasına bakacağız. Mensah ameliyat olacak. Uğur yarın aramıza katılacak. Gustavo her geçen gün kendini toparlıyor. Elimizdeki mevcut kadronun en iyisini ortaya dökmeye çalışıyoruz. 3 Türk oynatma kuralına pür dikkat olmalıyız. Nihayetinde devre arasına kadar, elimizden geldiğince oyuncularımızı farklı pozisyonlarda da oynatarak bir sonraki karşımıza çıkabilecek hamleleri düşünüyoruz. Bazen yapıyorum ben bunu. Hazırlık karşılaşmasında da yaptım. Daha önceden de yaptık. Dolayısıyla, hedefimiz devre arasına kadar küme düşme potasına girmeden istediğimiz puana ulaşıp sonrada eksiklerimizi gidermek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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