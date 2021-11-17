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Eski eşinin 7 yerinden yaraladığı kadın: Çocuğumun gözü önünde bıçakladı

DHA

Eski eşinin 7 yerinden yaraladığı kadın: Çocuğumun gözü önünde bıçakladı


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, boşandığı Nihan Atay'ı (35) işlettiği kuaförde, 10 ay sonra uzaklaştırma kararına rağmen 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur´un (40) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada Atay, "Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı. Babamı arayıp, beni bıçakladığını ve çocuklara sahip çıkmasını istemiş" dedi.
Olay, 15 Temmuz'da Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi´nde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay´ın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Uygur, belinden çıkardığı bıçağı Atay´ın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan Atay, sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Ramazan Uygur ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ramazan Uygur hakkında, `eşi kasten öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.
'YALAN SÖYLÜYORLAR'
Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Ramazan Uygur´un yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada, ağustos ayında hastaneden taburcu edilen şikayetçi Nihan Atay ile avukatları da hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise davaya müdahil oldu. Nihan Atay´ı bıçakladıktan sonra başında bekleyip, sigara içtiği iddialarını kabul etmeyen Uygur, "Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Başında bekleyip sigara falan içmedim. 45 bin liraya dükkanına malzeme aldım. Nihan bana makas ile saldırdı. Yalan söylüyorlar" dedi. 
`BABAMI ARAYIP, ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMASINI İSTEMİŞ´
Şikayetçi olduğunu dile getiren Nihan Atay ise duruşmada şunları söyledi. 
"2009 yılında beni zorla kaçırdı. Antalya´dayken elinden kaçıp, polise sığındım. `Seni yaşatmam´ dedi. Evlenmek zorunda kaldım. `Beni boşarsan seni yer yüzünden silerim´ dedi. Sürekli beni aldattı. Bana iş yeri açma teklifinde bulundu, barıştık ardından paranoyak bir şekilde sürekli beni aldatmak ile suçladı. Beni yastık ile boğmaya çalıştı. Olayın olduğu gün bana bir çiçek geldi. `Hayatımın anlamı´ notu vardı. Ramazan çiçeği görünce sinirlendi. Evli olmadığımızı, hayatımda başka birinin de olabileceğini belki de dükkana `hayırlı olsun´ amacıyla gelmiş olabileceğini söyledim. Üstüme yürüdü. Bıçağı görmedim. Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı. Babamı arayıp, beni bıçakladığını ve çocuklara sahip çıkmasını istemiş." 
Duruşmada Nihan Atay´ın kızı ile çalışanı da tanık olarak dinlendi. Kuaförde çalışan N.K., bağırma sesi duyduğunu anlatarak, "Çiçeği sordu. Tartıştılar ardından bağırma sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde Nihan´ın bıçaklandığını gördüm. 8 bıçak darbesi saydım. Bıçakladıktan sonra da `Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim´ dedi" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uygur´un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-11-17 10:39:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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