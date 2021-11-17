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Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'ye ödüller yakışır"

İHA

Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'ye ödüller yakışır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması’nda Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldıkları ödüle ilişkin, “Kayseri’ye ödüller yakışır, ne yapsak az. Bu ödül bizi daha çok motive eder ve daha çok koştururuz” ifadelerini kullandı.
Başkent Millet Bahçesi'nde, “Tam Bana Göre Festival” adıyla gençlere yönelik gerçekleşen festivalde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında dereceye girerek ödül almayı hak kazandı.

“KAYSERİ'MİZ ADINA BU ÖDÜLÜ ALDIK”
Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, festivaldeki Büyükşehir Belediyesi standı önünde konu ile ilgili açıklama yaptı. Ekibi ile birincilik pozu veren Başkan Büyükkılıç, “Görüyorsunuz tabloyu, sevincimizi hep beraber paylaşıyoruz. Kayserimiz adına, tüm belediye başkanlarımız adına, Büyükşehir’imiz adına bu ödülü aldık. Bize bu ödülü layık gören Cumhurbaşkanımıza, aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu arada Talas’ımızın da ilçe olarak aldığı ödülü burada tebrik ederek ‘Kayseri’ye ödüller yakışır’ diyoruz, ne yapsak az diyoruz” şeklinde konuştu.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Başkan Büyükkılıç, fuarda Kayseri’nin bulunduğu noktanın stratejik olduğunu hem ürünleri hem de hizmetleriyle herkesin uğrak yeri olduğunu gözlemlediklerini ifade ederek, “Tabi ki bu da bizi keyiflendiriyor, sevindiriyor. Emeği geçen tüm ekibimize, KAYMEK’imize, Spor A.Ş.’mize ve diğer birimlerimize teşekkür ediyoruz. Bu arada KAYTUR’u, Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi’ni de unutmayalım. Bunların hepsiyle beraber bir harman, hepsiyle beraber Büyükşehir olarak ödüle layık görüldük. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldıkları ödül ile daha çok koşturacaklarının altını çizen Büyükkılıç, “Artık bu bizi motive eder, daha çok koştururuz. Daha çok yatırım yaparız. Zaten 30 büyükşehir içerisinde birinci sırada olduğumuza göre bu sene o rakamları çok çok katlayarak daha iyi noktalara geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Başkent Millet Bahçesi'nde 1621 Kasım tarihlerinde sürecek gençlik festivalinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi hazırladığı stantla tüm dikkatleri üzerine çekti. Belediye başkanlarının ve gençlerin uğrak yeri olan stantta gençlere yönelik proje ve yatırımlar tanıtılırken, Kayseri’nin yöresel tatları sergilenip, davetlilere ikram ediliyor. Stantta ayrıca Kayseri’nin incisi Erciyes Dağı, gastronomi alanında pastırma, gilaburu, gacer ekmeği tanıtımı ile ulaşım faaliyetleri, KAYMEK ile eğitim, kültür ve sanat çalışmalarının bulunduğu hizmetler ve projeler yer aldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Standı’nı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile belediye başkanları da ilgiyle gezip, yöresel lezzetleri tattılar. Festivale, Başkan Büyükkılıç ve ekibinin yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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