Talas'ta haşerata erken önlem

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Talas Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi yuvalarına çekilen, sinek ve haşerata karşı larvasid biyosidal uygulama çalışması gerçekleştirdi. Böylece, yaz aylarında sorun oluşturan sinek ve haşerata karşı mücadele için erken çalışma başlatılmış oldu.

Kış öncesi yuvalarına çekilmeye başlayan sivrisinek ve haşeratın yumurta bıraktığı alanlarda erken ilaçlama yapılarak yazın oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Doğal yaşama zarar vermeyen özel karışımlarla gerçekleştirilen uygulama kapsamında metruk alanlar, mağaralar, çöp boşaltım alanları, gübrelikler, dere yatakları ve mazgallar düzenli olarak ilaçlanıyor.

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