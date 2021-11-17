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FETÖ'nün 'büyük bölge talebe mesulü'ne 7 yıl 6 ay hapis

DHA

FETÖ'nün 'büyük bölge talebe mesulü'ne 7 yıl 6 ay hapis


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün sözde `büyük bölge talebe mesulü´ olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Emre B., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Emre B., hazır bulundu. Örgütün sözde `büyük bölge talebe mesulü´ olduğu ve 'mahrem yapılanma' içinde yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Emre B., örgüt ile hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Emre B.´yi `silahlı terör örgütü üyesi olma´ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-11-17 14:00:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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