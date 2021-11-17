FETÖ'nün 'büyük bölge talebe mesulü'ne 7 yıl 6 ay hapis

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün sözde `büyük bölge talebe mesulü´ olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Emre B., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Emre B., hazır bulundu. Örgütün sözde `büyük bölge talebe mesulü´ olduğu ve 'mahrem yapılanma' içinde yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Emre B., örgüt ile hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Emre B.´yi `silahlı terör örgütü üyesi olma´ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-11-17 14:00:07
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