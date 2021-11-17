Muhammet Özdemir 3 maçta 6 gol attı

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Bölgesel Amatör Lig ekibi Talasgücü Belediyespor’un golcü oyuncusu Muhammet Özdemir, ligde oynadığı 3 maçta 6 gol kaydetti.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor, yoluna kayıpsız devam ediyor. Ligde oynadığı ilk 3 haftada 3 galibiyet alan sarı lacivertliler rakip kalelere 12 gol atarken kalesinde ise gol görmedi. Rakip filelere atılan 12 golün 6’sini sezon başında Alanya Kestelspor’dan transfer edilen Muhammet Özdemir attı.

İlk 3 maçta sahaya ilk on birde çıkan 32 yaşındaki golcü oyuncu, ligin ilk haftasında deplasmanda Abdulvahabi Gazispor’a 3 gol atarak sezona hattrick ile başladı. Özdemir, ligin 2.haftasında gol atamazken üçüncü haftada ise deplasmanda oynanan Andırın Yeşildağspor maçında 3 gol birden atma başarısı gösterdi. Takımın 6 golle en golcü oyuncusu olan Muhammet Özdemir sezonu gol kralı olarak tamamlamak istiyor.

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