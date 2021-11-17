Gol sonrası yaptığı sevinç dikkat çekiyor

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK’nin başarılı kanat oyuncusu Mehmet Furkan Ağca, gol sonrası gösterdiği sevinç ile ilgi odağı oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, forması giyen Mehmet Furkan Ağca attığı goller sonrası yaşadığı gol sevinci ile dikkat çekiyor. Sezon başında Develispor’dan Kayserigücü FK’ya transfer olan ve ligde geride kalan 3. haftada 2 gole imza koyan Mehmet Furkan Ağca, her gol sonrasında taklalar atarak tribüne gidiyor. Hafta sonu oynanan Esentepespor maçında takımının ikinci golü atan Mehmet Furkan gol sevincini yine takla atarak yaşadı.

Kaydettiği goller sonrasında birkaç kez takla atarak sevincini klasikleştiren Mehmet Furkan Ağca, taraftarların 'Taklacı Furkan' diye seslendiği isim haline geldi.

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