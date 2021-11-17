Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesine bağlı Çevlik Mahallesinde icra edilen devriye esnasında yaralı olması nedeniyle uçamayan kızıl şahini muhafaza altına alarak tedavi ve rehabilitasyonun yapılması maksadıyla Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaralı hayvan, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

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