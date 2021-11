Büyükkılıç'tan Bünyan'da istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yerinde görüp, değerlendirme amacıyla sürdürdüğü ilçe programlarına Bünyan ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, ilçe kaymakamı ve belediye başkanı ile istişare toplantısı yaptı, çalışmaları yerinde görüp, ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

Ziyaret ettiği ilçelerde hem belediye başkanları ile istişare ve değerlendirmeler yapan, hem de ilçe sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyen Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’u makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçede yapımına devam edilen ve yapılacak projelerle ilgili değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, belediye ziyaretinin ardından Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçeleri geliştirmek ve vatandaşların doğdukları topraklarda her türlü imkânlara sahip bir şekilde refah ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, Bünyan’da esnafları da ziyaret etti.



ESNAFIN ÇAY DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Taksici esnafların çay davetini de geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin her tarafı gönlü geniş ve misafirperver Anadolu insanıyla dolu. Bünyan’da yaptığımız incelemeler esnasında taksici esnafımız bizleri çaya davet etti, bizler de bu güzel davete keyifle icabet ettik. Ziyaretimizde Sibel kızımızla tanıştık. Bünyan’da taksi şoförlüğü yapıyor. Maşallah her Türk kadını gibi o da işinin hakkını veriyor. Sibel kızımıza ve diğer şoförlerimize hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

