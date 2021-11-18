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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın: “Bu ödülde herkesin emeği var”

İHA

Başkan Yalçın: “Bu ödülde herkesin emeği var”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ankara dönüşü başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Devam eden yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantıda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festivali’ ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödül de ele alındı.

Belediyenin işleyişiyle alakalı değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, işlerin düzenli ve başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Belediye tarafından yol, asfalt, parkbahçe gibi ana işlerin düzenli yapılmasının sonucunda kültürel işlere yönelme imkanı oluştuğunu dile getiren Başkan Yalçın, “Allah hepinizden razı olsun. Ankara’dan bir ödülle döndük. ‘Genç Talas’ projemiz Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildi. Tabi bu konuya ilk bakışta gençlerle ilgili proje dense de hepsi birbirine bağlı işlerdir. Herkes işini düzgün yaptığı için kültür ve sanata, gençlerle ilgili projelere ağırlık verebiliyoruz. Düşünün, şimdi her gün örneğin yol konusunda bir sıkıntı olsa biz kültürel projelere dönüp bakabilir miyiz? Birinci derece görevimiz olan alanlarda bir başarı varki sonra iş bu noktaya geldi. Şükürler olsun, Allah itibarımızı yüceltsin. Sizin de ömrünüze ömür katsın, sağlıklar versin" dedi.

“Ankara’da dereceye girmek önemli”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödülü almış olmanın ve Ankara’da Talas ismini duyurmanın çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, şunları söyledi:
“Bu tür ödüller insanı teşvik ediyor. Kayseri’de büyükşehir kategorisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçeler kategorisinde de biz ödüle layık görüldük. Bu çok anlamlı. Başarılı olmak, orada dereceye girmek önemliydi. Bunda tüm personelimizin emeği var, herkese teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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