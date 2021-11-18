Bakan Akar: “Terörü bitirmekte kararlıyız. Bunu dağdakiler anladı, hamileri de anlayacak" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Yunanistan’ın barış ve istikrar için uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz" "Coğrafya bir kaderdir, Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir" Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Akar: “Terörü bitirmekte kararlıyız. Bunu dağdakiler anladı, hamileri de anlayacak" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Yunanistan’ın barış ve istikrar için uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz" "Coğrafya bir kaderdir, Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir" Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

İHA

Bakan Akar: “Terörü bitirmekte kararlıyız. Bunu dağdakiler anladı, hamileri de anlayacak" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Yunanistan’ın barış ve istikrar için uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz" "Coğrafya bir kaderdir, Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir" Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “40 yıldır enerjimizi tüketen terörü bitirmek ve halkımızı bu terör belasından kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Bunu dağdaki, mağaradakiler anladı, umudumuz bunların hamileri de anlayacak" dedi. Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili de konuşan Bakan Akar, "Bu süreçte haklı davasında Azerbaycanlı gardaşlarımızın yanında olan Türkiye bundan sonra da tüm imkanlarıyla kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi ve Erciyes Üniversitesi 2021 2022 Eğitim Öğretim Akademik Yılı Açılış Törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; üniversiteyi göstermiş olduğu başarılarından dolayı tebrik ederek; “Güzide şehrimizin sanayide olduğu kadar eğitimde de başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Yaptığı çalışmalarla mükemmeliyet merkezi olma yolunda emin adımlarla yürüyen üniversitemiz akademik markaların zirvelerinden biri haline gelmiştir. Özellikle geliştirilen TURKOVAC aşısı tarihi bir başarıdır. Bu çalışma akademik camiamızın akademik karnesine eklenen bir gurur belgesidir. Aşı geliştirme proje lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğinin altını çizen Bakan Akar, "Biz asker bir millet olarak biliniriz. Ancak askeri meziyetlere sahip olmak varlığımızın devamı açısından yeterli değildir. Varlığımızı devam ettirebilmenin yegane yolu bilgi üretmeden geçtiği asla unutulmamalıdır. Atalarımız bunu 'Kalem kılıçtan keskindir' diyerek net bir şekilde ifade etmişlerdir. Sizler, burada kalem erbabı olarak bilimsel çalışmalarınızla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için mücadele verirken Türk Silahlı Kuvvetleri de sizlerden ve çalışmalarınızdan aldığı ilhamla ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı, asil milletimizin güvenliği için gece gündüz mücadele etmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cumhuriyetin en kapsamlı ve yoğun faaliyetlerini icra etmektedir. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlarken, güney sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu engelleyerek buna asla müsaade etmeyeceğimizi çok net ortaya koyduk. Anı zamanda 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına güvenli bir şekilde dönmelerini sağladık. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz, 9 milyon Suriyelinin insanı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu operasyonlar yapılmasaydı ülkemiz ve bölgemiz çok daha büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan şiddet ve tempoda komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam edecektir. Biz sadece terör ve teröristle mücadele etmekteyiz. Terörist neredeyse hedef de orasıdır. Bilinmelidir ki; PKK eşittir YPG’dir, YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Birilerinin sivillere zarar verildiği, bazı etnik gruplarının hedef alındığı gibi asılsız iddialarla suni gündem oluşturmaya çalışıyor. Zira biz sadece ülkemizin ve milletimiz güvenliği değil aynı zamanda bölgede yaşayan tüm etnik grupların güvenliğine de önem vermekte, masum insanlara gözümüz gibi korumaktayız. Binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaştığımız herkes bizim kardeşimizdir. Bunun en açık göstergesi vatanımız için canlarını feda eden ve şehitliklerimizde bir arada yatan kahramanlarımızdır. Terörü besleyen ve terörden beslenen, aramıza nifak sokmaya çalışanlara inat kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir. 40 yıldır enerjimizi tüketen terörü bitirmek ve halkımızı bu terör belasından kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Bunu dağdaki, mağaradakiler anladı, umudumuz bunların hamileri de anlayacak" diye konuştu.

"Tüm imkanlarla can gardaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"
Türkiye'nin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirten Bakan Akar; "Biz dünyada Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki sorunlar dahil tüm sorunları barışçıl sistemle ve uluslararası hukuk yöntemiyle çözülmesinden yanayız. Bunun için de büyük çaba gösteriyoruz. Komşumuz Yunanistan’ın da barış ve istikrar için uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak; Ege'de ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını korumakta azimliyiz, kararlıyız. Biz sadece kendi güvenliğimiz için değil aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler için de elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Can gardaşımız Azerbaycan 30 yıldır işgal altındaki öz vatan Karabağı Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. Bu süreçte haklı davasında Azerbaycanlı gardaşlarımızın yanında olan Türkiye bundan sonra da tüm imkanlarıyla kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Coğrafya bir kaderdir, Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir. Bu coğrafyada var olabilmek için güçlü olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da programda yaptığı konuşmada üniversite hakkında bilgiler verdi. Erciyes Üniversitesi tarafından covid19’a karşı geliştirilen TURKOVAC aşısının kendileri için gurur kaynağı olduğunu kaydeden Rektör Çalış; “Türkiye’de ilk defa uygulamaya alınan Üniversite Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 14 Temmuz 2021 tarihindeki Yükseköğretim Kalite Kurulu Toplantısında 5 yıl süreyle ‘tam akreditasyon’ belgesi almaya hak kazanan 3 devlet üniversitesinden biri olma başarısını göstermiştir. Ülkemiz başta olmak üzere dünyada adından söz ettiren ve başarıları ile sıralamalarda her zaman önde yer alan Erciyes Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye Üniversiteleri Arasında 12. sırada, devlet üniversiteleri arasında 7. sırada yer almaktadır. Bu; üniversitemiz için başarı olarak görünse de, amacımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda dünya sıralamasında ilk 500 üniversite içerisine girmek olacaktır. Kaliteli eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra nitelikli araştırmalar yürütmeye de devam eden Erciyes Üniversitesi tarafından Covid19’a karşı geliştirilen yerli aşımız ‘TURKOVAC’ da bizim en büyük gururumuz olmuştur. Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir aşının bençten yani preklinik çalışmadan başlayıp, Faz 2 sonuna kadar aynı üniversitede başarılı bir şekilde tamamlayan ilk örnek olmuştur. Faz3 çalışmaları devam eden yerli aşımız TURKOVAC Yükseköğretim Kurulu tarafından Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Topluma Hizmet Ödülü’ne layık görülmüş ve ödülümüz bu yılki Yükseköğretim Kurulu Akademik Yılı Açılış Töreni’nde cumhurbaşkanımız tarafından Erciyes Üniversitemize tevdi edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a fahri doktora unvanı verildi. Bakan Akar; fahri doktora unvanı için Erciyes Üniversitesi’ne teşekkür etti. Bakan Akar, TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye ise Proje Lideri ödülü verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yalçın: “Bu ödülde herkesin emeği var”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: “Bu ödülde herkesin emeği var”
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden ...
Büyükkılıç'tan Bünyan'da istişare toplantısı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan Bünyan'da istişare toplantısı
Bankaların kredi vermediği vatandaşlara yüksek faizle borç para veren 6 kişi adliyede
YEREL HABERLER Bankaların kredi vermediği vatandaşlara yüksek faizle ...
Halk otobüsü, durakta bekleyen otobüse çarptı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Halk otobüsü, durakta bekleyen otobüse çarptı: 13 ...
11 hırsızlık olayının şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER 11 hırsızlık olayının şüphelileri adliyede
Hacılar Erciyes Kapı ve Serçel Yaylası’nda sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Hacılar Erciyes Kapı ve Serçel Yaylası’nda sonbahar ...
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu saçtılar
YEREL HABERLER Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu saçtılar
11 hırsızlık olayının şüphelisi 6 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 11 hırsızlık olayının şüphelisi 6 şahıs yakalandı
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Dünya Prematüre Günü' kutlaması
YEREL HABERLER Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Dünya Prematüre Günü' ...
Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati
YEREL HABERLER Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati
Develi'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Develi'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı ...
Gol sonrası yaptığı sevinç dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Gol sonrası yaptığı sevinç dikkat çekiyor
Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı
Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah ameliyat oldu
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah ameliyat oldu
Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis istemi
Kayserisporlu Mensah ameliyat oldu
YEREL HABERLER Kayserisporlu Mensah ameliyat oldu
Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
Muhammet Özdemir 3 maçta 6 gol attı
YEREL HABERLER Muhammet Özdemir 3 maçta 6 gol attı
FETÖ'nün 'büyük bölge talebe mesulü'ne 7 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ'nün 'büyük bölge talebe mesulü'ne 7 yıl 6 ay ...
Atatürk'ün talimatıyla yapılan okul restore bekliyor
YEREL HABERLER Atatürk'ün talimatıyla yapılan okul restore bekliyor
Talas'ta haşerata erken önlem
YEREL HABERLER Talas'ta haşerata erken önlem
Şevket Bahçecioğlu Caddesi açılıyor
YEREL HABERLER Şevket Bahçecioğlu Caddesi açılıyor
Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.