Onkoloji Doktoru Özarslan: Pankreas kanserinin en büyük nedeni sigara

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) ONKOLOJİ Doktoru Doç. Dr. Ersin Özaslan, endokrin organlardan olan pankreasta görülen kanserin en büyük nedeninin sigara olduğunu, son 40 yıllık çalışmalarda kadınlarda görülme oranının arttığını söyledi.Acıbadem Kayseri Hastanesi Tıbbi Onkoloji Doktoru Doç.Dr. Ersin Özaslan Pankreas Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Pankreasın organı mide karın bağırsak ve karaciğerin arkasında bulunan bir organ olduğunu bu nedenle belirtilerin ortaya geç çıktığını belirterek "Pankreas saklanan organ olarak bilinir. Arkada olduğu için belirtileri geç ortaya çıkar. Genelde ileri evrede yakalandığından, cerrahi tedavi imkanı düşer. Hastalığın belirtileri kuşak tarzı karın ağrıları ve kilo kaybıyla, mide, sırt bölgesi ve yan bölgelerde ağrıyla bazen de sarılıkla ortaya çıkar. Diyabetin yeni başladığı hastalar, ani şeker yüksekliği durumunda pankreas kanserini düşündürür" dedi.PANKREAS KANSERİNİN KADINLARDA SIKLIĞI ARTIYORSon 40 yıllık yapılan çalışmalarda pankreas kanserinin kadınlarda daha fazla görüldüğünü ifade eden Doç.Dr. Özaslan "Pankreas aynı zamanda endokrin bir organdır. Salgıladığı hormon insülindir. İnsülin salgılanmasında sorun olduğu zaman da diyabet oluşur. Yaş ilerledikçe daha sık görülür. Kadınlar da son 40 yıllık verilere bakıldıkça sayı giderek artmaktadır. Ancak erkekler son 40 yılda daha stabil seyretmektedir. Pankreas kanseri genel olarak iyi seyreden bir kanser çeşidi değildir. Kanserin görülme nedeni incelendiğinde ise en önemli nedenlerinin başında sigara olduğunu biliyoruz. Aslında pankreas sindirim sistemi organı olmasına rağmen kanser nedeni, sigaradır. Fazla kırmızı et tüketilmesi, karın bölgesinde yağlanma oluşması da pankreas kanserine yol açabilir. Sebze ağırlıklı beslenme riski düşürür" diye konuştu.PANKREAS KANSERİNDE TANI VE TEDAVİLERİPankreas kanserine tanı konulma işleminde klinik belirtiler çıktıktan sonra ultrason ve tomografi çekildiğini ifade eden Özaslan tedavi ile ilgili ise şunları söyledi;"Kanser tümörü damarlara ve çevre organlara yayılmamışsa cerrahi, her zaman ilk seçenektir. Genetik olarak BRCA mutasyonu olan hastalarda folfirinox dediğimiz kemoterapi protokolünü 16 hafta verdikten sonra iyi cevap alan hastalarda akıllı ilaç olan olaparibe devam ettiğimiz hastalarda faydası gözükmüş. Son yıllarda diğer kanserlerde sık kullandığımız immünoterapinin pankreas kanserlerinde etkinliği düşüktür. Her ne kadar bu hastalık erken teşhis edilse bile beş yıl içerisinde hastaların büyük bir kısmını kaybediyoruz. Bu nedenle bu hastalığa karşı en etkili yöntem yakalanmamaktır. Sağlıklı yaşam koşullarına uymak bu konuda yeterli olacaktır."DHA-Sağlık Türkiye-Kayseri / Merkez

2021-11-18 14:00:30



