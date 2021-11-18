Su borusu patladı vatandaşın evini su bastı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde KASKİ'ye ait su borusu patlaması sonrasında vatandaşın evini su bastı.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Vilayet sokak yakınlarında KASKİ'ye ait su borusu patladı. Patlayan borudan akan sular nedeniyle bir binanın giriş katındaki evi su bastı. Ev sahipleri, evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla boşaltırken, bazı eşyalar da zarar gördü.

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