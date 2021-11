Dünyada doğan 10 çocuktan 1'i prematüre Dr. Sezin Aslan: "Erken doğan bebek yaşamaz gibi bir algı var, öyle bir şey yok"

Özel Dünyam Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Sezin Aslan; dünyada doğan her 10 çocuktan 1'inin prematüre olduğunu söyleyerek, "Erken doğan bebek yaşamaz gibi bir algı var, öyle bir şey yok" dedi.



Özel Dünyam Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Sezin Aslan, prematüre bir bebeğin doktoru, hemşiresi olmanın çok özel ve anlamlı olduğunu kaydetti. Prematüre doğan bebeklerin gelişen teknoloji ile sağlıklı bir şekilde büyütüldüğünü söyleyen Aslan, "Ailesinde prematüre doğum hikayesi olmayanların çokta bilmediği, önemsemediği ama yıllardır bu işin içerisinde olan bir hekim olarak, aslında birçok aile için çok önemli bir gün. Çünkü prematüre ailesi olmak, prematüre bir bebeğin doktoru, hemşiresi olmak çok özel ve anlamlı. Çünkü küçücük bir bebeğin büyümesine tanık oluyoruz ve sabırla bekliyoruz. Bu öyle bir anda olabilecek bir şeyde değil. O yüzden aslında çok önemli bir gün ve farkındalığının daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünyaya bakacak olursak, her 10 doğumdan bir tanesi prematüre. 37 haftanın altında doğan her bebek, bizim için prematüre bebektir. Tabi ki bu kilosunun ve haftasının daha düşük olması ile birlikte, riski ve bakımı daha da zorlaşan bir durum. Erken doğan bebek yaşamaz gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Artık teknoloji çok ilerledi, bilimsel olarak birçok çalışma yapıldı. Yani onları sağlıklı bir şekilde büyütmeyi biliyoruz ve o şekilde davranıyoruz. Onlara uygun yoğun bakımlar oluşturuyoruz. Onlara uygun cihazlar alıyoruz. Hemşirelerimizi ona göre yetiştiriyoruz. Hekimler kendilerini ona göre yetiştiriyor. O yüzden küçük bebek doğurmaktan korkmamak lazım. Tabi ki olmasını istemiyoruz ama doğdukları zamanda elimizden geldiğince onların büyümesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Anne adaylarına uyarılarda bulunan Aslan, "Prematüre doğum yapmanın birçok sebebi var. Aslında anne kaynaklı sebepler ve bunlar; kronik hastalıklar, plasenta yani bebek ile anne arasındaki bağ ile ilgili problemler, erken yaş yani 18 yaş altı ve ya 35 yaş üstü doğum gibi birçok sorun var. İkiz ve üzerindeki gebelikler, özellikle teknolojini gelişmesi ile daha sık problem olarak karşımıza çıkmakta. Böylelikle de prematüre bebekler artmaktadır. Özellikle kadın doğum takiplerini çok dikkatli yaptırmaları gerekiyor. Kronik hastalıklarını yakın bir şekilde takip ettirmeleri gerekiyor. Gebelikte, alkol, sigara ve uyuşturucu gibi şeylerden uzak durmaları gerekiyor. Aynı zamanda doğum yaptıkları yerde sadece kadın doğum ekibi değil, yeni doğum yoğum bakımının yeterli olup, olmadığını mutlaka sorgulamaları gerekiyor. Çünkü biz dışardan birçok bebek alıyoruz. Kayseri’den ve şehir dışından olmak üzere, bunun sebebi yeterli sayıda yoğun bakım olmaması ile alakalı ki bu transferlerin bebeklere zararı olabileceğini bilmek gerekiyor. O yüzden yeni doğan ekibini olduğu yerlerde doğum yapmak, bence çok önemli. Ben şu anda doğum yapacak olsam ilk bakacağım yer yeni doğan yoğun bakımı olur" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.