Kayserispor-Göztepe maçını Zorbay Küçük yönetecek

Ligin 13. haftasında Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Ligin 13.haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel KayserisporGöztepe maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Altan yapacak olurken, maçın 4. Hakemi Ömer Faruk Turtay.

VAR ve AVAR hakemlerinin ise maç günü açıklanması bekleniyor.

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