Kabakcı, SEM sporcuları ile buluştu

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcularıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kayseri’de 5 branşta hizmet veren Sporcu Eğitim Merkezi’nin sporcularıyla kahvaltıda buluşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcularla sohbet etti. Kahvaltı sonrasında açıklamada bulunan İl Müdürü Kabakcı, "Devletimizin vermiş olduğu geniş imkanlar ile hazırlanarak ulusal ve uluslararası müsabakalarda mücadele eden sporcularımıza inanıyor, elde edecekleri başarılarla bizleri gururlandıracaklar. Ülke sporunun gelişimi sporcularımızın azimli çalışmalarına bağlı, devletimiz milletimiz sporcularımızdan çok şeyler bekliyor. Sporcularımızda bu beklentileri elde edecekleri başarılarla karşılığını verecekler. Hedefimiz 2028 olimpiyatları. Sporcularımıza, başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.

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