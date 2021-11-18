Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de hırsızlık suçlarından aranan 6 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri evlerden hırsızlık, otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda E.Ş.V. (24), F.E. (30), M.A. (31), A.A.H. (19), Y.G., B.D'nin.(34), hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden E.Ş.V. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş.V'nin daha önceden de hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Diğer 5 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-11-18 17:01:08
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