Kuyumcuda bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kuyumcuda alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada göğsünden bıçaklanan işyeri sahibi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda, T.S. ile kuyumcu M.U. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S., yanında bulunan bıçakla M.U.’yu göğsünden bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçmak isteyen T.S., çevrede bulunan esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.U. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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