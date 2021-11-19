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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes'e yeni yatırımlar

İHA

Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes'e yeni yatırımlar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde yeni yapılan kafe ve kayak malzemesi dükkânları inşaatı ile diğer çalışmaları inceledi, esnaf ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ve Erciyes’in potansiyelini daha ilerilere taşımayı amaçladıklarını ve bu kapsamda yeni tesisler kazandırdıklarını ifade etti.
Erciyes Kayak Merkezi’ndeki 6 adet yeni yapılan dükkân inşaatını, 19’uncusu yapılan mekanik tesisi, otel çalışmalarını ve kayak hizmetlerini denetleyen Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü de eşlik etti.

“DÜNYA MARKASI ERCİYES’İN İHTİYAÇLARINI GİDERME GAYRETİMİZ DEVAM EDİYOR”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’ndeki temasları ile ilgili yaptığı açıklamada, Erciyes’in ihtiyaçlarını karşılama ve eksikliklerini giderme yolundaki gayretlerinin sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:
“Erciyes’imiz dünya markası olarak ihtiyaçlarını karşılama ve eksikliklerini gidermeye yönelik gayretlerimiz devam ediyor. Uluslararası standartlardaki bir kayak merkezi, Haseki Başkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Tabi burada 18 tane mekanik tesis, 19’uncusunu yeni yapıyoruz. Ayrıca 32 tane kayak pisti ve 102 kilometre de kayak pisti uzunluğu. Uluslararası standartta, buradaki ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla yeni kafeler, yeni kayak malzemesi temin yerleri şekildeki dükkânlarımıza 6 tane ilave yapılıyor, tamamlanma aşamasında. Ayrıca Kayak Akademi Merkezi’miz Spor A.Ş.’mizin çocuklarımızı yetiştireceği şekliyle hizmetini verecek duruma getirildi. O yapıda tamamlandı. Yine bütün bunların yanında 3 tane bu sezon yeni otelimiz hizmete girmiş oluyor, ayrıca 3 tane otelin de yapımı devam ediyor.”

BÜYÜKKILIÇ’TAN OTEL ARSASINI BEKLETEN İŞLETMECİLERE ÇAĞRI
Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde daha önce otel inşa etmek üzere arsa alıp hala inşaat çalışmalarını başlatmayan işletmecilere de seslenerek, “Daha önce arsayı alıp, atıl bırakan dostlarımıza da bir bakıma üzüm yeme mantığı içerisinde hatırlatmada bulunmak amacıyla açtığımız yargı süreçleri de devam ediyor. Onu da hatırlatırız. Kendileri projelendirir, temel atarlarsa o dava ile ilgili de süreci rahatlıkla gözden geçireceğimizi de ben buradan ifade ediyorum. Bizim amacımız dediğimiz gibi buralara tesis kazandırmak, Erciyes’in potansiyeline cevap vermek” dedi.

“KAYSERİ’Yİ SALT BİR KAYAK MERKEZİNDEN İBARET OLARAK İFADE ETMİYORUZ”
Kayseri’yi salt bir kayak merkezinden ibaret ifade etmediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:
“Malumunuz Rusya, Polonya, Ukrayna, Çekya, Belarus başta olmak üzere yurt dışından charter seferleriyle şehrimize, özellikle kayak merkezimize gelen yolcu potansiyelimiz devam ediyor. Bu sene büyük ihtimal ile Latin Amerika’dan gelecekler. Ayrıca Kapadokya ile birleşik şekliyle bir destinasyon oluşturacak olan turist potansiyelimizi de hatırlatmak isterim. Kayseri’yi salt bir kayak merkezinden ibaret olarak zaten ifade etmiyoruz. Erciyes’imizi bu şekilde dört aya sığsın istemiyoruz. Yüksek İrtifa Merkezi’mizle birlikte buradaki yayla turizmi ve diğer aktivitelere fırsat sağlayacak şekilde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüksek İrtifa Merkezi’mizde zaten şu anda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında büyük takdir toplamaya başladı. Biz de yine buradaki ihtiyaçlara karşılık verme bağlamında 6 tane daha tesis, futbol sahası yapıyoruz. Ayrıca tenis sahalarımız söz konusu. Bunun yanında kapalı olimpik standartlarda yüzme havuzumuz, yine spor salonumuz, jimnastik pistlerimiz ve fitness merkezlerimiz ile birlikte ayrıca oradaki otel planlamalarımız ile sanki ikinci bir merkez oluşturma mantığı içerisinde çalışmalarımız da hızla sürüyor. Ben bütün bu güzel gelişmelerle birlikte Kayseri’mizin potansiyelini daha ilerilere taşımak, şehrimizin daha güzel anılmasına vesile olmak, endüstri ve ticaret merkezi olan bu güzel şehri bir bakıma tarih fışkıran, bir bakıma kültürel ve diğer alanlardaki turizmi, potansiyeli ile birlikte anılmasını sağlamak.”

“GASTRONOMİ BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ”
Başkan Büyükkılıç, gastronomi değerlerini olmazsa olmaz olarak niteledi ve bu yöndeki çalışmaları devam ettireceklerini dile getirerek, “Bütün bunların yanında olmazsa olmazımız olan değişik medeniyetlerin bizlere kazandırdığı gastronomi alanındaki özelliklerimizi ve güzelliklerimizi de gelen dostlarımızın göz ardı etmemelerini hatırlatmak istiyorum. Yapılan bu çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah Kayseri’mizin ruhuna uygun, doğasına uygun işletmelerimiz burada ihaleleri yöntemi ile burada yer alır, bu güzel ihtiyaca cevap verir. Burası bir markalar şehri ve tabi ki Erciyes’imiz de markaları bünyesinde taşıyan markalaştıran, sadece sucuk, pastırma ve mantısı ile anılan değil, her alanda ‘biz de varız’ mantığında ama bunu hak ettiği için söylüyorum. İnşallah durmak yok koşmaya devam diyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç Erciyes’te esnaf ziyaretinde, yerli ve yabancı turistler ile de bir araya gelerek sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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