Tefecilik operasyonunda 2 tutuklama



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, M.A., A.K., M.S., M.T., A.T. ve İ.Ç.'nin bankalardan kredi alamayan vatandaşlara faiz karşılığında para vererek borçlandırdıkları ve açık senetlerle kişilerin üzerine kayıtlı ev ve araçlarına haciz koydurarak icra takibi başlatıp, insanları mağdur ettikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca borcunu ödeyemeyen vatandaşları alıkoyup tehdit ederek yüklü miktarda faiz aldıkları tespit edildi. Kayseri ve Çorum'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından dün sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A. ve A.K. tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2021-11-19 12:41:02



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