Okçuluk Kupası sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk İl Temsilciliği’nin faaliyet programında yer alan YıldızlarGençlerBüyükler Okçuluk Salon Kupası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda iki gün boyunca büyük heyecana sahne olan okçuluk müsabakalarında sporcuların mücadelesi görülmeye değerdi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ise düzenlenen törenle verildi. Törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculara madalyalarını takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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