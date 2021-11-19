En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin DALKILIÇHarun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Feramuz Taşoluk (47) parkta ölü bulundu.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Mevlana Parkı´nda bugün saat 14.30 sıralarında, yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üzerinden Feramuz Taşoluk'a ait kimlik çıkan kişinin öldüğü belirlendi. Darp izine rastlanmayan Taşoluk´un cansız bedeninin yanında meyve suyu ve su şişesi bulundu.

Feramuz Taşoluk'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST

2021-11-19 15:30:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.