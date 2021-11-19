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Kayseri'de şüpheli ölüm; meraklı gözlerle ekipleri izlediler

İHA

Kayseri'de şüpheli ölüm; meraklı gözlerle ekipleri izlediler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, parkta ölü olarak bulundu. Parktaki bulunan vatandaşlar da polis ekiplerinin çalışmasını meraklı gözlerle inceledi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan Mevlana Parkı'nda tren yolunu yanında hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de isminin Feramuz T. (47) öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Feramuz T.'nin cenazesi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hastanede morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meraklı gözlerle ekipleri izlediler
Öte yandan, bu sırada parkta bulunan vatandaşlar da meraklı gözlerle polis ekiplerinin yaptığı çalışmaları inceledi. Polis ekipleri de olayı yakından görmek için yaklaşan vatandaşları uyararak uzaklaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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