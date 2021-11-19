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Melikgazi Belediyesinden bir günde iki açılış Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: "Yol yapımında kayaları kırdığımız gibi, rekorları da kırmaya devam ediyoruz" "Bu günün parasıyla 1 milyar TL'lik bir yatırım, belki de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümlerinden bir tanesi"

İHA

Melikgazi Belediyesinden bir günde iki açılış Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: "Yol yapımında kayaları kırdığımız gibi, rekorları da kırmaya devam ediyoruz" "Bu günün parasıyla 1 milyar TL'lik bir yatırım, belki de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümlerinden bir tanesi"

Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin yan tarafında 20 metre genişliğinde, 5 kilometre uzunluğundaki Şevket Bahçecioğlu Caddesi ismini verdiği yeni bağlantı yolu hizmete açılırken, aynı gün Kazımkarabekir Mahallesi'nde yaptırılan kentsel dönüşüm projesinde ise 48 daire hak sahiplerine teslim edildi.
Düzenlenen ilk tören olan bağlantı yolunun açılışına; AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Melikgazi’ye rekor anlamında yeni yollar kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün burada güzel bir birliktelik var. Melikgazi’nin ilk gününden beri hizmet eden 4 belediye başkanı olarak buradayız. Melikgazi’mizin tüm dönem başkanları burada. 5 kilometre uzunluğa, 20 metre genişliğe sahip nitelikli bir yolu daha Melikgazi’mize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bitüm fiyatları uygunken 170 kilometreyi geçen bir yol imalatı yaptık. Yol yapımında kayaları kırdığımız gibi, rekorları da kırmaya devam ediyoruz. Burada aylarca kaya kırdık, dere ıslahı yaptık. Bu zorlu çalışma sonucunda bu sağlık bandı ortaya çıktı. 10 milyon TL’ye mal oldu. Yolumuzun ağaçlandırmasını da yaptık. Güvenli, seri ve konforlu bir yol ortaya çıktı. Bu tür yatırımlarımız devam edecek. Mimarsinan OSB’de açtığımız yeni yolumuza, Melikgazi Belediye’mizin ilk başkanı olan Sayın Şevket Bahçecioğlu’nun ismini vererek, vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek istedik. Hizmetleri için kendisine teşekkür ederiz. Yolumuzun hayırlı olmasını dileriz” dedi.
Melikgazi Belediye’sinin ilk başkanı olan Şevket Bahçecioğlu ise, "Kadim şehir Kayseri’mize bu güzel eseri kazandıran Melikgazi Belediyemize çok teşekkür ederim. Bu yola adımı vermeleri büyük benim için büyük bir onur olmuştur. Bana bu eseri layık gören Sayın Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve değerli Meclis üyelerimize çok teşekkür ederim. Burası şehir trafiğine büyük bir kolaylık sağlayacak. Hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de yolun hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılış töreninin ardından Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayseri protokolü, yeni yolda iş kamyonu kullanarak test sürüşü yaptı.

48 daire hak sahiplerine teslim edildi
Yol açılışının ardından Melikgazi Belediyesi'nin en büyük projelerinden birisi olan Kâzım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 2 blok 92 daire içerisindeki 48 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Yolları, çevre düzenlemesi, parkları, otoparkı, okulu, sağlık merkezi, sosyal donatıları ile güzel bir mahallenin ortaya çıktığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu konuşmasında, "Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Burada hakikaten büyük emekler var. Emeği geçen Özhaseki Bakanımız, Memduh Başkanımız, müdürlerimize ve tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Ufak bir proje gibi düşünülmesin; toplam 40 blok 2 bin daire, 150 dükkan. Bu günün parasıyla 1 milyar TL'lik bir yatırım, belki de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümlerinden bir tanesi. Sadece kentsel dönüşüm değil bir mahalle dönüşümü. 'Eski Mahrumlar' olarak bilinen bölge şuanda yeni bir mahalle haline geldi. Bütün kurumlar el birliği ile burada 900'e yakın hak sahibini mutlu ettik. İkinci etap çalışmalarımız başladı. İkinci etabı da Çevre Bakanlığımız onaylarsa hızlı bir şekilde başlayacağız. Sadece orası değil bir müjde paylaşayım; Kazımkarabekir, Anbar ve Küçük Ali'de kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. İlk etaplar bitmişti, inşallah ikinci etaplara geçeceğiz. Yıldırım Beyazıt'ta da yaklaşık 1 buçuk senedir büyük emek verdiğimiz kentsel dönüşümü bugün itibariyle startını verecek hale geldik. Tüm hissedarlarla anlaşmaları sağladık, projeleri bitirdik. İnşallah 2022'de ilk yapacağımız ihaleler arasında Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm geliyor. Biliyorsunuz orada Talas ile Sivas Caddesi'ni birbirine bağlayan Dr. Sami İpek Caddesi'ni 64 tane gecekonduyla anlaşarak yıkıp genişletmiştik. O yolun üzerinde 6 bloklu inşallah kentsel dönüşümü orada da başlatacağız. Hemen arkamızda sağlık ocağı inşaatı devam ediyor. İnşallah 2022'de buranın sağlık ocağını hizmete açmış olacağız. Pazar ihtiyacı vardı, inşallah buraya bir pazar kazandırıyoruz. Hepsinden önemlisi ilkokul, ortaokul, anaokulu ve kapalı spor salonu olmak üzere mahallenin bütün ihtiyaçlarını inşallah giderilmiş oluyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından programa katılan protokol, hak sahiplerinin kurasını çekerek anahtar teslimini yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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