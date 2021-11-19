Melikgazili 4 başkan açılışta bir araya geldi

Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi’nin açılışında, belediyenin önceki dönem ve mevcut 4 başkanı bir araya geldi.
İlçeye bağlı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde açılışı yapılan 20 metre genişliğinde ve 5 kilometre uzunlukta olan yola Melikgazi Belediyesi’nin önceki dönem başkanlarından Şevket Bahçecioğlu’nun ismi verildi.
Açılışta Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Şevket Bahçecioğlu (19891994 Anavatan Partisi), Mehmet Özhaseki (19941998 Refah Partisi), Memduh Büyükkılıç (19992004 Fazilet Partisi / 20042019 AK Parti) ve mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu (2019AK Parti) yan yana geldi.
Ayrıca 1999 yılında 9 ay belediye başkanlığı görevini üstlenen eski başkanlardan Dr. Sami İpek, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetmişti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.