Talas’a 4 yeni okul için imzalar atıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şemun Akman Talas Millet Bahçesine yaptırılacak 4 okul için hazırlanan protokole imza attı.

Hayırsever Mehmet Altun tarafından yaptırılacak okullarla ilgili düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Başkan Yalçın, eğitimde devlet millet iş birliğine dikkat çekti.



“DEVLETMİLLET İŞBİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

“Biz belediye olarak her türlü katkıyı sağlarken devletimiz arsasını veriyor, hayırseverimiz binayı yapıyor.” ifadelerini kullanan Başkan Yalçın, “Bugün burada Talasımız için çok önemli olan 4 okulun protokolünü imzalamak üzere bir araya geldik. Saygıdeğer Hayırseverimiz Mehmet Altun Bey, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla bir protokol yaptı. Kendisi açısından da bizim açımızdan da çok değerli olan maddi değeri de oldukça yüksek olan İstanbul’da bulunan bir arsayı bakanlığa hibe etti. Bunun karşılığında da 4 tanesi Talas’ta olmak üzere 10 okul ve 1 camiin yapılması bu protokolle kayıt altına alınmış oldu. 4 okulun birisi anaokulu, birisi 24 derslikli ilkokul, birisi 24 derslikli ortaokul ve birisi de yine 24 derslikli lise olarak Talas Millet Bahçesi’nin bir bölümünde yapılacak. Biz belediye olarak her türlü katkıyı sağlarken devletimiz arsasını veriyor, hayırseverimiz binayı yapıyor. Bu şu demek; devlet millet iş birliğinin en güzel örneği oluyor. Başta hayırseverimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.



“BAŞKAN YALÇIN’IN EĞİTİME YÖNELİK CİDDİ YATIRIMLARI VAR”

Daha sonra söz alan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu da Başkan Yalçın’a teşekkür ederek ilçede okul yapımı için elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğini söyledi.

Son olarak konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şemun Akman da, “Sağ olsun Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın, başkan olduktan sonra Talas’a eğitim noktasında ciddi yatırımlar yaptı. Gerçekten Talas’ın özellikle ikili eğitimden kurtulması yönünde ciddi çalışmalar yaptı.” ifadelerini kullanarak Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Törende konuşmaların ardından Talas’ın eğitim hayatına büyük katkılar sağlayacak 4 yeni okul için hazırlanan protokole imzalar atıldı.

