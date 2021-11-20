Başkan Palancıoğlu, Mensucat Caddesi çalışmalarını inceledi

Tüm mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi yoğun kullanım nedeniyle deforme olan 2 kilometrelik Mensucat Caddesinde yenileme çalışmalarını sürdürüyor.



2 kilometrelik yolun yenilenerek asfalt çalışmasının başladığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu bölgedeki çalışmalar için 600 metre bordür taşı ile toplam 4600 ton asfalt kullanıldığını söyleyerek, “Yazın son günlerini yaşadığımız bu günlerde hava güneşli ve bu fırsatı değerlendiriyoruz. Yaklaşık 10 gündür çalıştığımız orta sanayideki Mensucat Caddemizdeyiz. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda Sağlı sollu asfalt ve kaldırımlarını yapıyoruz. Burada özellikle vurgulamak istediğim 3 tane üç ayrı asfalt makinesi ile yan yana çizgi oluşmayacak şekilde uygulama yapıyoruz” dedi.



Palancıoğlu, “Gerçekten bu nadir yapılan bir uygulama genellikle tek ya da iki asfalt makinesini görebilirsiniz ama 3 tane asfalt finişeri zordur. Dolayısıyla burada üç asfalt finişeri ile pürüzsüz güzel bir asfalt yol yapıyoruz. Buradaki vatandaşlarımız ve esnafımız inşallah bunu en iyi şekilde değerlendirecek. Cenabı Allah kaza bela vermesin. Rabbim bu hizmetlerimizi devam ettirmeyi nasip etsin. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni ve konforlu yolumuz ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.