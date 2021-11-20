Kayseri İl Müftülüğüne atama Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş Kayseri Müftüsü olarak atandı

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kayseri İl Müftüsü olarak atandı.

İl Müftüleri atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınladı. İl Müftüsü Şahin Güven'in görev süresinin dolmasının ardından boşalan koltuğa, 4 ay sonra Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş atandı.



Yusuf Akkuş kimdir?

1963 yılında TrabzonAraklı İlçesi Kayacık Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. İlkokuldan sonra bir müddet Kur’an kursunda eğitim aldı. 1980 yılında Araklı İmamHatip Ortaokulundan,1984 yılında Sakarya İmamHatip Lisesinden, 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra SakaryaKaynarca Dağyeri Köyünde İmamHatiplik görevine başladı. 1989 yılında Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezinde Müftülük ve Vaizlik kursu gördü. Kurs sonrası Artvin Yusufeli Vaizliğine atandı. 19891991 yılları arasında ÇorumOsmancık İmamHatip Lisesinde asker öğretmen olarak görev yaptı. 19931995 yılları arasında Sakarya Karapürçek İlçesi Vaizliği, 19951997 yıllarında Giresun Çamoluk, 19972004 yılları arası Eskişehir Mihalıççık, 20042011 yılları arası SakaryaKocaali, 2011 yılında kısa bir süre Sakarya Erenler İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu. Aynı yıl Sakarya İl Müftü Yardımcılığı görevine atandı. 2012 yılında Kocaeli Çayırova İlçe Müftülüğü, 2013 yılında tekrar Sakarya İl Müftülüğü Yardımcılığı görevine getirildi. 2018/296 sayılı kararname ile Sivas İl Müftüsü olarak atandı. Akkuş son olarak 2021/547548 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kayseri müftüsü olarak atandı. Müftü Akkuş, evli ve dört çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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