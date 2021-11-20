Talasgücü Belediyespor, Kapadokyaspor’u konuk edecek

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Talasgücü Belediyespor ligin 4. haftasında yarın sahasında Suvermez Kapadokyaspor’a ağırlayacak.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor. Lige 3’de 3 yaparak başlayan sarı lacivertliler yarın oynayacağı Suvermez Kapadokyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Talasgücü Belediyespor rakibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Yarın Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan Talasgücü Belediyespor ile Suvermez Kapadokyaspor maçı saat 14.00’de başlayacak. Müsabakada Burak Doğru düdük çalacak.

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