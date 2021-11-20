Büyükşehirden özel çocuklara doğum günü sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, bünyesinde bulunan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde yeni yaşına giren özel çocuklara doğum günü sürprizi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da çocuk evini ziyaret ederek, özel çocuklar ve veliler ile bir araya geldi.

412 yaş arasındaki fiziksel yeterliliği bulunan zihinsel engelli çocuklara gündüzlü bakım hizmeti kesintisiz sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi'nde 10 yaşına giren Esma Nur Kalem ve 6 yaşına giren Mehmet Akif Kaya için Çocuk Evi yönetimi ve personeli tarafından sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Ayrıca Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ziyaretinde özel çocuklar ile ilgilenerek velilerle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocuk evi personelinden de gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgiler aldı. Zaman zaman bu ve benzeri etkinlikler düzenlenen Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi ve Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, hem çocukların mutlu günlerinde yanında oluyor hem de çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Engelsiz çocuk evlerinde 412 yaş arasındaki zihinsel engelli çocukların gelişimlerini desteklemek, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak, ailelerinin ise özel ve resmi işlerini takip etmelerine fırsat tanınırken aynı zamanda engelli bireye sahip ailelerle bilgi paylaşımı yapılırken, engelli yasal hakları ile ilgili bilgilendirme de sağlanıyor. Ayrıca engelsiz çocuk evlerinde, Gelişim basamaklarından Bilişsel/Duyuşsal AlanPsikososyal/Duygusal AlanPsikomotor AlanDil Gelişim Alan ve Özbakım/Bireysel Gelişim alanlarını destekleyici eğitimler de verilirken, çocukların yaşına ve gelişimine uygun etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

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